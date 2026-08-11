Vize randevusu dolandırıcılığına operasyon. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
11.08.2026 09:05
Son Güncelleme: 11.08.2026 10:14
Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösterip, botlar ve yazılımlar aracılığıyla haksız şekilde ele geçirdikleri vize randevularını vatandaşlara satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
VATANDAŞIN RANDEVU ALMASINI İMKANSIZ HALE GETİRDİLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla eriştikleri belirlendi.
Şüphelilerin randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdikleri tespiti yapıldı.
YAZILIM VE DANIŞMANLIK ADI ALTINDA TAHSİLAT YAPTILAR
Soruşturma kapsamında belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği belirlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ise ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildiğini açıkladı.
41 BİN KİŞİDEN 918 MİLYON LİRA TOPLADILAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin 41 bini aşkın kişiden 918 milyon lira topladığı belirlendi.
Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği; yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu da yapılan tespitler arasında yer aldı.
ALTI ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI
Soruşturmada elde edilen bulgular üzerine bu sabah düğmeye basıldı.
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılık 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturma devam ederken, aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemeler sürüyor.
YEDİ ŞİRKET HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
Vize randevularına erişimdeki sıkıntılar bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.
Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevuların ele geçirilip haksız kazanç elde edildiği iddiası Meclis'e taşınmıştı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yedi şirketin incelemeye alındığını duyurmuştu.
VİZE RANDEVUSU FİYATLARI BİN EUROYA KADAR ÇIKIYOR
Karaborsaya düşen vize randevuları 300 ila 500 euro arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu rakam acil durumlarda bin euroya kadar yükseliyor.
Son olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirterek şunları anlatmıştı:
"- Avrupa Komisyonu verileri bizi haklı çıkarttı. İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 32,3 oranında geriledi. Fransa'ya başvuru sayısı da yüzde 6'ya yakın oranda azaldı. Bu düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi.
- Mevcut uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kalıyorlar. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor.
- Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir 'dur' denilmeli."
DEV ŞİRKET DE MERCEK ALTINA ALINMIŞTI
Küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports, 168 ülkede 4 bin 105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırma yapmıştı.
Çalışma 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirilmişti. Rapor, çarpıcı sonuçları ortaya koymuştu.
Rapora göre vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu, bloke edilen randevular acenteler tarafından satılmıştı.
Aynı zamanda kişisel verilerin güvenle saklanması noktasında da ihlaller saptanmıştı.
Raporda başvurularda SMS ile bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylenmişti.
Üçüncü taraf aracı kurumların, bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği karaborsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirtilmişti.
Şirketin, bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme ihlallerine rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi.
Raporda, pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve yetersiz personel eğitimine ilişkin de tespitler var.