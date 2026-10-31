Altın bozdurup araba alan eşe kötü haber: Hepsini iade edecek

Dosya bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'ndaki ispat yüküne ilişkin kuralları hatırlattı. Daire, somut olayda yedi bileziğin otomobil alımında kullanıldığının, erğeğin kabulü ve ilgili işyerinden gelen kaşeli kartla sabit olduğunu belirtti.

Yargıtay kararında erkeğin bileziklerin geri verilmemek üzere kendisine verildiğini ispatlamakla yükümlü olduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme, kadının altınları kendi isteği ve onayıyla bozdurulduğunun kanıtlanması halinde erkeğin iade yükümlülüğünden kurtulabileceği belirtildi.

Dosyadaki delil durumuna dikkat çeken Yargıtay, delillerin bileziklerin iade edilmemek üzere verildiğini kanıtlamaya yeterli olmadığına hükmetti. Böylece, yedi bilezik yönünden davanın kabul edilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, BAM kararını hatalı bularak söz konusu kararı bozdu.