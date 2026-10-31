Altın bozdurup araba alan eşe kötü haber: Hepsini iade edecek
31.10.2026 12:15
Yargıtay araba almak için düğün altınlarını bozduran eşlerle ilgili davada emsal bir karara imza attı.
Düğünde takılan altınların otomobil almak için bozdurulması, bir boşanma davasında uyuşmazlık konusu oldu.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanma için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Davalı-karşı davacı kadın, eşinin "Araba alacağız." diyerek kendisinden aldığı bilezikleri iade etmesini talep etti.
Mahkeme kadına ait her biri 15'er gram ağırlığında 22 ayar yedi bileziğin erkekten alınarak kadına iadesine, bunun mümkün olmaması halinde ise bedelinni dava tarihinden itibaren işleyecen yasal faiziyla ödenmesine hükmetti.
Taraf avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı.
İSTİNAF BİLEZİKLERİN İADESİNİ REDDETTİ
Dava başvuru üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşındı. Dosyayı inceleyen BAM, bileziklerin kadın tarafından kendi isteğiyle ve iade edilmemek üzere erkeğe verildiği gerekçesiyle talebi reddetti.
Kadının talep ettiği 22 çeyrek altın yönünden ise bu altınları iade edilmemek üzerine aldığına ilişkin iddiasını ispatlayamadığı değerlendirildi. BAM, 22 çeyrek altının kadına iadesine, bunun mümkün olmaması halinde ise bedelinin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.
Kadının avukatı, bileziklere ilişkin verilen ret kararını temyiz etti.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Dosya bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'ndaki ispat yüküne ilişkin kuralları hatırlattı. Daire, somut olayda yedi bileziğin otomobil alımında kullanıldığının, erğeğin kabulü ve ilgili işyerinden gelen kaşeli kartla sabit olduğunu belirtti.
Yargıtay kararında erkeğin bileziklerin geri verilmemek üzere kendisine verildiğini ispatlamakla yükümlü olduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme, kadının altınları kendi isteği ve onayıyla bozdurulduğunun kanıtlanması halinde erkeğin iade yükümlülüğünden kurtulabileceği belirtildi.
Dosyadaki delil durumuna dikkat çeken Yargıtay, delillerin bileziklerin iade edilmemek üzere verildiğini kanıtlamaya yeterli olmadığına hükmetti. Böylece, yedi bilezik yönünden davanın kabul edilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, BAM kararını hatalı bularak söz konusu kararı bozdu.