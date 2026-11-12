Altınşehir'de çalışma: TEM'de sabah trafiği kilitlendi, kuyruk Beylikdüzü'ne uzadı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildikten sonra Anadolu Yakası'nın Ankara yönünde bir problem bulunmuyor. D-100'de Göztepe'de başlayan yoğunluk aralıklarla Maltepe'ye kadar sürüyor. Edirne yönünde de Maltepe ile Göztepe arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne yönünde Sultanbeyli ile Ataşehir arası çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giriş trafiği ise Ümraniye Kavşağı'ndan başlıyor. Avrupa Yakası'na geçildikten sonra Edirne yönünde büyük bir problem bulunmuyor.