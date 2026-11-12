Altınşehir'de çalışma: TEM'de sabah trafiği kilitlendi, kuyruk Beylikdüzü'ne uzadı
12.11.2026 09:06
TEM Otoyolu Altınşehir mevkisindeki Yarımburgaz Viyadüğü'nde yapılan çalışma nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul TEM Otoyolu Altınşehir mevkisinde Yarımburgaz Viyadüğü üzerindeki derzlerde hasar meydana geldi. Oluşan hasar nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri viyadükte onarım çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında Ankara yönünde orta şerit trafiğe kapatıldı. Üç şeritli yolun iki şeride düşmesi nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Bahçeşehir ve Beylikdüzü yönünden gelişlerde araçlar dur kalk şeklinde ilerledi.
TEM Otoyolu'na çıkan Esenyurt bağlantı yolundaki trafik Beylikdüzü'ne kadar uzanırken, çevredeki ara yollar da çalışmadan olumsuz etkilendi.
İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ NE DURUMDA?
İstanbul'da 12 Kasım Perşembe sabahı saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyesinde seyrediyor.
Altınşehir'deki çalışma nedeniyle oluşan trafikten kaçmak isteyenlerin yöneldiği D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü ile Şirinevler arasında yoğunluk yaşanıyor.
Şirinevler geçildikten sonra Haliç Köprüsü girişinde de kısa süreli bir yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi rahat seyrediyor.
Sahil Yolu'nda da bu sabah bir sorun yaşanmıyor.
Karayolunun Edirne yönünde ise yalnızca Sefaköy ile Küçükçekmece arasında yoğunluk var.
SULTANBEYLİ-ATAŞEHİR ARASI ÇOK YOĞUN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildikten sonra Anadolu Yakası'nın Ankara yönünde bir problem bulunmuyor. D-100'de Göztepe'de başlayan yoğunluk aralıklarla Maltepe'ye kadar sürüyor. Edirne yönünde de Maltepe ile Göztepe arasında yoğunluk yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda ise Edirne yönünde Sultanbeyli ile Ataşehir arası çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giriş trafiği ise Ümraniye Kavşağı'ndan başlıyor. Avrupa Yakası'na geçildikten sonra Edirne yönünde büyük bir problem bulunmuyor.