Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
16.07.2026 08:07
Son Güncelleme: 16.07.2026 14:07
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır 46 kişi yaralandı.
Amasya'da çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kaza bugün sabaha karşı saat 04.20'de meydana geldi.
İçerisinde 75 yolcu ve beş mürettebat bulunan çift katlı bir şehirlerarası yolcu otobüsü, D/100-17 Karayolu Gümüşhacıköy-Merzifon yönü Karamağara mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalelerin ardından, kazada ikisi ağır olmak üzere toplam 46 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelere sevklerinin tamamlandığı belirtildi.