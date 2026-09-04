Amazon değil Bilecik. Yüzlercesi görüntülendi

Bilecik’in yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan farklı kuş türleri görüntülendi.

Çam ve köknar ağaçlarının yoğun olduğu bölgede, renkli kuşlar doğal yaşam alanlarında gözlemlendi.

Zengin bitki örtüsüyle birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlayan kentte, doğa gözlemi ve biyolojik çeşitliliğin takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bölgede görüntülenen türler arasında tahtalı, saka, çaprazgaga, orman alaca ağaçkakan,çam baştankarası, ağaç incirkuşu, kızılgerdan, şakrak gibi kuş türleri yer aldı.

Uzmanlar, ormanlık alanlarda yaşayan kuş çeşitliliğinin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işleyişinin göstergelerinden biri olduğunu belirtti.