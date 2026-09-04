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Amazon değil Bilecik. Yüzlercesi görüntülendi

04.09.2026 14:12

AA

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Bilecik’in yüksek rakımlı ormanlık alanlarında yaşamını sürdüren renkli kuşlar görüntülendi. Kentte biyolojik çeşitliliğin takibine yönelik çalışmalar sürüyor.

Amazon değil Bilecik. Yüzlercesi görüntülendi
Anadolu Ajansı

Bilecik’in yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan farklı kuş türleri görüntülendi.

 

Çam ve köknar ağaçlarının yoğun olduğu bölgede, renkli kuşlar doğal yaşam alanlarında gözlemlendi.

 

Zengin bitki örtüsüyle birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlayan kentte, doğa gözlemi ve biyolojik çeşitliliğin takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

Bölgede görüntülenen türler arasında tahtalı, saka, çaprazgaga, orman alaca ağaçkakan,çam baştankarası,  ağaç incirkuşu, kızılgerdan, şakrak gibi kuş türleri yer aldı.

 

Uzmanlar, ormanlık alanlarda yaşayan kuş çeşitliliğinin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işleyişinin göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Şakrak kuşu. 1
Anadolu Ajansı

Şakrak kuşu.

Şakrak kuşu. 2
Anadolu Ajansı

Şakrak kuşu.

Şakrak kuşu. 3
Anadolu Ajansı

Şakrak kuşu.

Tahtalı kuşu. 4
Anadolu Ajansı

Tahtalı kuşu.

Orman alaca ağaçkakan. 5
Anadolu Ajansı

Orman alaca ağaçkakan.

Orman alaca ağaçkakan kuşu. 6
Anadolu Ajansı

Orman alaca ağaçkakan kuşu.

Çaprazgaga kuşu. 7
Anadolu Ajansı

Çaprazgaga kuşu.

Saka kuşu. 8
Anadolu Ajansı

Saka kuşu.

Ağaç incirkuşu. 9
Anadolu Ajansı

Ağaç incirkuşu.

Kızılgerdan kuşu. 10
Anadolu Ajansı

Kızılgerdan kuşu.

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