Anadol tutkunları İzmir'de buluştu. 45 araç sergilendi

İzmir Anadol Kulübü Derneği Başkanı Mert Gökyer, üçüncüsünü düzenlediklerini ve Türkiye'nin ilk seri üretim yerli otomobillerini sergilediklerini söyledi.

Anadol marka otomobilleri tanıtmaya çalıştıklarını belirten Gökyer, "İnsanların katılımı fazla olsun diye bu yıl yaz aylarını tercih ettik. Şu anda alanımızda 45 araç var. Bunlardan yaklaşık 20-25 tanesi restorasyon görmüş ve hala fabrikasyon kondisyonunda olan araçlar. Diğerleri ise Anadol sevdalılarının günlük hayatlarında kullanıp binmiş olduğu araçlar." dedi.