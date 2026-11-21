Anadolu Otoyolu'nda 14 araç birbirine girdi, yaralılar var
21.11.2026 15:07
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 15 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Sapanca ilçesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi.
Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda iki şehirlerarası yolcu otobüsü, minibüs, TIR, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 14 araç zincirleme kazaya karıştı.
15 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı.
Ekiplerin çalışmasıyla emniyet şeridi ve sağ şerit kısmen açılarak trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Otobüslerde yara almayan yolcular bölgeye çağrılan başka bir otobüsle tahliye edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılması için bölgeye vinç ve çekiciler sevk edildi.
Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, otoyol jandarması kazayla ilgili inceleme başlattı.