Anadolu Otoyolu'nda 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Sapanca ilçesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi.

Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda iki şehirlerarası yolcu otobüsü, minibüs, TIR, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 14 araç zincirleme kazaya karıştı.