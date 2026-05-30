Anadolu Otoyolu'nda son durum: İstanbul'a dönüş trafiği sabahtan başladı
30.05.2026 09:36
Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönüşler yoğunlaştı. Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluk sabahın ilk saatlerinde artmaya başladı.
Kurban Bayramı tatili devam ederken, tatilcilerin İstanbul'a dönüşleri sürüyor.
Bayramın dördüncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor.
Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönüne doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi.
Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Sürücüler, yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.
AĞIR VASITALARIN GEÇİŞİNE İZİN YOK
Dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı.
Alınan karara göre; valilikten yapılan açıklamaya göre; Bu kapsamda bugün saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul yönüne geçilerine izin verilmeyecek.