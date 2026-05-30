Anadolu'da 42 şehri birbirine bağlayacak otoyol için çalışmalar sürüyor

Projede sahadaki ilerlemeye değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Toplam 71,2 milyon metreküp kazı imalatının 33 milyon metreküpü, 54,2 milyon metreküp dolgu imalatının ise 27 milyon metreküpü tamamlandı. 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4 bin 571 metre tünel kazısı tamamlandı. 8 viyadüğün tamamında da çalışmalar devam ediyor. Bazı viyadüklerde imalat oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı.”