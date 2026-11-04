Anayasa Mahkemesi'nden Canan Karatay kararı

Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.

Katıldığı bir televizyon programında, "Bütün aşılara karşıyım." diyerek aşılarla ilgili birtakım iddialar öne süren Canan Karatay hakkında, bu açıklamaları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

İstanbul Tabip Odası, Karatay'ın bir ay meslekten men edilmesine karar vermişti. Karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.