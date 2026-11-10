Anıtkabir ve Dolmabahçe'de yas

Sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na akın eden ziyaretçiler, güvenlik noktalarından geçerek saray bahçesine alındı.

7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu ziyarette, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve karanfillerle saraya alınmayı bekledi.

Ziyeret için sırasının gelmesini bekleyen Adem Kaşıkçı, "20 senedir İstanbul'dayım ilk kez geliyorum. Çok acayip duygular içerisindeyim." dedi.

Aslan Karakaya da, "Kar, yağmur fırtına da olsa her zaman geleceğiz, her zaman Ata'mızı anacağız. Kendisini özlemle ve saygıyla anıyoruz. İlelebet Mustafa Kemal Atatürk diyoruz." diye konuştu.