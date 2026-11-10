Anıtkabir ve Dolmabahçe'de yas
10.11.2026 12:05
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 88 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı ve ebedi istirahatgahı Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 88 yıl önce bugün ebediyete intikal etti.
Ata'yı anmak isteyenler her 10 Kasım'da olduğu gibi sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir'e akın etti.
DOLMABAHÇE'DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na akın eden ziyaretçiler, güvenlik noktalarından geçerek saray bahçesine alındı.
7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu ziyarette, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve karanfillerle saraya alınmayı bekledi.
Ziyeret için sırasının gelmesini bekleyen Adem Kaşıkçı, "20 senedir İstanbul'dayım ilk kez geliyorum. Çok acayip duygular içerisindeyim." dedi.
Aslan Karakaya da, "Kar, yağmur fırtına da olsa her zaman geleceğiz, her zaman Ata'mızı anacağız. Kendisini özlemle ve saygıyla anıyoruz. İlelebet Mustafa Kemal Atatürk diyoruz." diye konuştu.
71 NOLU ODADA HÜZÜN
Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada gerçekleştirilen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasıyla başladı.
İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları adına Atatürk'ün vefat ettiği yatağın üzerine buketler bırakıldı.
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağıyla örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.
VATANDAŞLAR ANITKABİR'E AKIN ETTİ
Ankara'da da vatandaşlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir'deki ziyaretlerin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.