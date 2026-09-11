Ankara Gölbaşı'nda orman yangını: Alevler evleri tehdit ediyor
11.09.2026 15:14
Son Güncelleme: 11.09.2026 15:25
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına müdahale ediliyor.
IHA
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
IHA
Bölgeden gelen ilk görüntülerde yangın nedeniyle yoğun bir duman oluştuğu görülüyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada alevlere yerden müdahalenin yanı sıra hava araçlarıyla da müdahale edildiği bildirildi.
NTV
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.