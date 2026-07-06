Ankara NATO Zirvesi'ne hazır. İşte kapalı yollar ve NATO tedbirleri

Ankara Valiliği, zirve kapsamında trafikte bazı tedbir kararları aldı. Bu tedbirlerden bazıları yarından itibaren uygulamaya geçecek. NATO Zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi.

Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.

Bu noktalarda bulunan araç, karavan gibi taşıtlar ve konteynerların yarına kadar bulundukları yerden kaldırılması gerekiyor.

Kısıtlama 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.