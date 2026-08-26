Ankara, SDG'nin feshedilmesine nasıl bakıyor?
26.08.2026 13:45
Son Güncelleme: 26.08.2026 13:45
Ankara'daki güvenlik kaynakları, SDG'nin feshedilmesini "Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biri." olarak yorumladı.
SGD / YPG terör örgütünün kendini feshederek Suriye Ordusu'na entegre olması, uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edildi.
Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi, Şam Halk Sarayı'nda dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin misyonunun sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz." dedi; Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açıldığını söyledi.
Abdi, Türkiye'deki çözüm sürecinin ilk aylarında kendilerine dönük çağrılara yanıt verirken Abdullah Öcalan ile doğrudan görüşmeleri gerektiğini savunmuştu.
Bu sırada Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs 2025'te kongresini toplayan PKK, terör örgütünün feshedildiğini açıklamıştı.
Türkiye, SDG'nin ana omurgasını oluşturan YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu vurguluyor, örgütün silah bırakma kararının SDG'yi de kapsaması gerektiğini belirtiyordu.
Güvenlik kaynakları, gelişmeyi "SDG'nin bağımsız askeri varlığına son vererek lağvedildiğini açıklaması, Suriye krizinin başından bu yana gerçekleşen en kritik jeopolitik kırılmalardan biridir." ifadesiyle yorumladı.
Suriye'deki yeni durumun "terörsüz bölge" adımı açısından önemli olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecinin Suriye sahasındaki bu tasfiyeyle bölgesel bir ivme kazandığına vurgu yapıldı.
Kaynaklar, örgütün feshinin Türkiye'nin iç ve dış güvenlik konseptinin tam kesişim noktasında yer aldığını hatırlatarak "Ankara’nın ana önceliği olan Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda paralel, silahlı bir yapılanmanın önlenmesi hedefi gerçekleşmiştir." dedi.
Bununla birlikte Ankara'da Irak ve Suriye hattındaki güvenlik boşluğunun kapanma evresine girdiği görüşü de öne çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG'nin feshedildiğinin duyurulmasından sonra yaptığı ilk değerlendirmede doğrudan Suriye'deki gelişmelerden bahsetmedi. Ancak, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık." ifadesini kullandı.
"Biz ne doğru yoldan saparız ne de tahriklerle farklı yola gireriz, bugüne kadar olduğu gibi azim, sabır, kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." diye de ekledi.
BUGÜNE NASIL GELİNDİ?
Süreç 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla başladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, o dönem geçici devlet başkanı konumundaydı. SDG ile müzakereler bu dönemde gündeme geldi.
İki taraf arasında 10 Mart 2025 tarihinde anlaşma imzalandı.
Bu anlaşma, SDG’nin kurulmakta olan yeni Suriye Ordusu'na entegre olmasını içeriyordu.
Ancak terör örgütü, ilk etapta bu mutabakata uymadı. Suriye Ordusu'nun bir operasyon daha düzenledi, ardından yeni anlaşma yapıldı.
Anlaşma SDG'ye bağlı tüm güçlerin Savunma Bakanlığı bünyesine katılmasının ve enerji kaynaklarının Şam'ın kontrolüne geçmesinin yolunu açıyordu.