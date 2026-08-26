Ankara, SDG'nin feshedilmesine nasıl bakıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG'nin feshedildiğinin duyurulmasından sonra yaptığı ilk değerlendirmede doğrudan Suriye'deki gelişmelerden bahsetmedi. Ancak, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık." ifadesini kullandı.

"Biz ne doğru yoldan saparız ne de tahriklerle farklı yola gireriz, bugüne kadar olduğu gibi azim, sabır, kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." diye de ekledi.