Ankara ve Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu: Bir anda bastırdı, yollar beyaza büründü
13.06.2026 16:05
Son Güncelleme: 13.06.2026 18:09
Başkent Ankara ve Afyonkarahisar'da etkili olan dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle caddeler beyaza bürünürken, tarım arazileri ve meyve bahçeleri büyük zarar gördü.
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor.
Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi, su birikintilerinin oluştuğu bazı caddelerde ise araçlar sürüklendi.
Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.
Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.
Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.
Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.
YOLDA ÇÖKME OLDU
Yağış sonrası Yenimahalle ilçesinde yer alan Demetevler semtindeki ana caddedeki bir yolda çökme meydana geldi. Olay sonrası çöken yolda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlendi.
AFYONKARAHİSAR'I DA DOLU VURDU
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde aniden bastıran şiddetli dolu yağışı, hayatı felç etti.
Öğleden sonra hava sıcaklığının aniden düşmesi sonrası başlayan şiddetli dolu yağışı, etkili oldu. Dakikalarca kesintisiz yağan dolu, sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü. Dolu birikintileri nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri, traktörler ve iş makineleri kapanan yolları açmak için seferber oldu.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK
Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından Taşoluk'taki yerel yetkililer ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zarar gören ekili arazilerde ve bahçelerde hasar tespit çalışması başlatacağı kaydedildi. Yetkililer, önümüzdeki saatlerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.