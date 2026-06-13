Ankara ve Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu: Bir anda bastırdı, yollar beyaza büründü

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.



Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.