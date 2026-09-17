Ankara ve İstanbul dahil birçok şehirde alarm. Kuvvetli sağanak ve su baskınlarına dikkat
17.09.2026 08:15
Son Güncelleme: 17.09.2026 08:54
Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün, Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
Eylül ayının ortasından itibaren sonbahar etkisini göstermeye başladı.
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bugün yurt genelinde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) 12 şehir için sarı kod uyarısı verilirken yurdun birçok kesiminde gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.
Valilikler de kuvvetli sağanak uyarısı yaparak vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
İşte meteorolojinin ve valiliklerin son uyarıları…
12 İL İÇİN SARI KOD
MGM, 12 il için sarı kod uyarısı vererek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Sarı kod verilen iller ise şöyle:
Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak, Kırıkkale
SARI KOD TEHLİKESİ
Sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu gösterir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Meteoroloji, kuvvetli rüzgara karşı da uyardı.
Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK
İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde serin hava ile sağanak yağmur etkili olacak.
Megakentte kuzeyli yönlerden esen rüzgar, 25 derece olan hava sıcaklığını daha düşük hissettirecek.
ANKARA VALİLİĞİ DE UYARDI
Ankara Valiliği, başkentte beklenen sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.
Ankara'da beklenen yağışın sabah saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacağına işaret eden valilik, "Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yaptı.