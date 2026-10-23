Ankara'da 650 milyonluk kara para operasyonu: Turizm, yemek, inşaat şirketlerine baskın
23.10.2026 08:56
Ankara'da yürütülen kara para soruşturması kapsamında sekiz şirket mercek altına alındı. İncelemeler sonucu bu sabah harekete geçen ekipler, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Ankara merkezli suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2022 yılında başlatıldı.
Yaklaşık dört yıldır süren soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
ŞİRKETLER BELİRLİ ARALIKLARLA EL DEĞİŞTİRMİŞ
İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar olduğu belirlendi.
Söz konusu şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulguların, şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu belirtildi.
TOPLAM MALİ DEĞERLERİ 650 MİLYON LİRA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"- Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir.
- Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ile delil niteliğindeki eşyalara el konulduğu bilgisi verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.