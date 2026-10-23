Ankara'da 650 milyonluk kara para operasyonu: Turizm, yemek, inşaat şirketlerine baskın

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"- Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir.

- Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ile delil niteliğindeki eşyalara el konulduğu bilgisi verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.