Ankara'da "Ağa"ya operasyon: Evinden senetler çıktı

Polis, örgüt liderinin Ankara'da bir evi örgütün buluşma noktası olarak kullandığını, silahları da burada sakladığını tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş yedi senet, iki uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin telefonlarında ise silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri videolar ve tehdit mesajları bulundu. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.