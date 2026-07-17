Ankara'da "Ağa"ya operasyon: Evinden senetler çıktı
17.07.2026 08:12
Son Güncelleme: 17.07.2026 08:13
Ankara'da "Ağa" lakaplı çete liderine operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde mağdurlar adına düzenlenmiş senetler çıktı.
Ankara'da silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini alan çeteye yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Ağa" lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenledi.
Soruşturmada, şüphelilerin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
TELEFONLARDAN TEHDİT MESAJLARI ÇIKTI
Polis, örgüt liderinin Ankara'da bir evi örgütün buluşma noktası olarak kullandığını, silahları da burada sakladığını tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş yedi senet, iki uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin telefonlarında ise silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri videolar ve tehdit mesajları bulundu. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.