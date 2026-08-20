NTV

Ankara'da "balkız" tuzağı: Altı şüpheli gözaltında

20.08.2026 10:40

İHA, AA

Google'da NTV'yi tercih et

Ankara'da sevgili rolüyle tuzağa düşürdükleri kişileri gasbeden çeteye operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da "balkız" tuzağı: Altı şüpheli gözaltında
IHA

Ankara polisi, kentte sevgili olma vaadiyle buluştukları mağdurlara yönelik cebir, tehdit, şantaj ve darp suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ankara'da "balkız" tuzağı: Altı şüpheli gözaltında 1
IHA

 

 

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, zanlıların, internetten tanıştıkları mağdurlarla bir süre mesajlaşarak sevgili olma vaadiyle ev veya otellerde buluşma ayarladıklarını belirledi.

Ankara'da "balkız" tuzağı: Altı şüpheli gözaltında 2
IHA

Şüphelilerin bu yöntemle; mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kesip, tehdit ettikleri, darp ederek değerli eşyalarını ve paralarını gasp ettiği tespit edildi.

HACKER, YAZICI VE BALKIZ 3
IHA

HACKER, YAZICI VE BALKIZ

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, "hacker" tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, "yazıcı" sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, "balkız" sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerin de darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği, kaçış için "kovan" koduyla şüphelileri kaçıran şüpheli tespit edildi.

 

Yapılan eş zamanlı operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery