Ankara'da "balkız" tuzağı: Altı şüpheli gözaltında
20.08.2026 10:40
Ankara'da sevgili rolüyle tuzağa düşürdükleri kişileri gasbeden çeteye operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.
Ankara polisi, kentte sevgili olma vaadiyle buluştukları mağdurlara yönelik cebir, tehdit, şantaj ve darp suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, zanlıların, internetten tanıştıkları mağdurlarla bir süre mesajlaşarak sevgili olma vaadiyle ev veya otellerde buluşma ayarladıklarını belirledi.
Şüphelilerin bu yöntemle; mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kesip, tehdit ettikleri, darp ederek değerli eşyalarını ve paralarını gasp ettiği tespit edildi.
HACKER, YAZICI VE BALKIZ
Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, "hacker" tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, "yazıcı" sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, "balkız" sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerin de darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği, kaçış için "kovan" koduyla şüphelileri kaçıran şüpheli tespit edildi.
Yapılan eş zamanlı operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı.