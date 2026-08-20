Ankara'da "balkız" tuzağı: Altı şüpheli gözaltında

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, "hacker" tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, "yazıcı" sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, "balkız" sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerin de darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği, kaçış için "kovan" koduyla şüphelileri kaçıran şüpheli tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda altı şüpheli gözaltına alındı.