Ankara'da bugün hangi yollar kapalı olacak? 13 Ekim 2026 Salı trafiğe kapalı yollar
13.10.2026 09:26
Ankara'nın Başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla 13 Ekim 2026 Salı günü kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.
Başkentte trafiğe çıkacak sürücüler bugün Ankara'da hangi yolların kapalı olacağını araştırmaya başladı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında hangi yolların trafiğe kapalı olacağı ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Peki, Ankara'da bugün hangi yollar kapalı olacak? İşte 13 Ekim kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.
ANKARA'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek.
İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE BU YOLLARDA KAPATILACAK
Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.