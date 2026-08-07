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Ankara'da değnekçilere operasyon

07.08.2026 08:31

DHA

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Ankara'da bazı cadde ve işletmelerin önünde korsan otoparkçılık yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da değnekçilere operasyon
DHA

Ankara'da korsan otoparkçılara yönelik operasyon yapıldı.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve işletmelerin önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Ankara'da değnekçilere operasyon 1
DHA

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

Ankara'da değnekçilere operasyon 2
DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında park parası adı altında ücret alınmasının yasa dışı olduğunu hatırlatarak, korsan otoparkçılarla karşılaşan vatandaşların durumu emniyete bildirmelerini istedi.

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