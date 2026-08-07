Ankara'da değnekçilere operasyon

Ankara'da korsan otoparkçılara yönelik operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve işletmelerin önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi.