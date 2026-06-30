Ankara'da heybetli devriye. Atlı polisler sahada
30.06.2026 13:55
Ankara'da gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi 22 atlı polis devriye görevine başladı.
Ankara, NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor.
Zirve tedbirleri kapsamında 56 bin emniyet ve jandarma personeli güvenlik görevinde bulunacak.
Tedbirler kapsamında Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 22 atlı polis de başkentin çeşitli noktalarında görev alacak.
Görevde kullanılan atlar; eğitimlerini başarıyla tamamlamış, kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen, güvenlik hizmetlerinde kullanılan özel eğitimli atlar arasından seçildi.
Atlı polisler, özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek.
Görev yapan tüm personel, yaka kamerası kullanarak hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak. Bu kapsamda Kızılay Meydanı'nda iki atlı polis devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız sürecek.