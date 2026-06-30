Ankara'da heybetli devriye. Atlı polisler sahada

Görev yapan tüm personel, yaka kamerası kullanarak hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak. Bu kapsamda Kızılay Meydanı'nda iki atlı polis devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız sürecek.