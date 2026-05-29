Ankara'da iki ayrı buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra yeniden CHP Genel Merkezi'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yapacağı konuşma için, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım." demişti.

Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım." ifadesini kullanmıştı.

Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor.