Ankara'da iki ayrı buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra yeniden CHP Genel Merkezi'nde
29.05.2026 16:15
Son Güncelleme: 30.05.2026 13:35
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün iki ayrı buluşma gerçekleşecek. Ankara'da iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenleniyor.
Genel Merkez'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'nda ise Grup Başkanı Özgür Özel partililerle bayramlaşacak.
GENEL MERKEZDE İLK FOTOĞRAF
Konutundan çıkan Kılıçdaroğlu, Söğütözü'ndeki Genel Merkez'e geldiği sırada burada partililer tarafından karşılandı.
Partililer, Kılıçdaroğlu'nun aracına karanfil attı.
2,5 yıl sonra binaya giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan makamının bulunduğu kata çıkıp, masasında ilk fotoğrafını verdi.
KILIÇDAROĞLU NELER SÖYLEYECEK?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yapacağı konuşma için, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım." demişti.
Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım." ifadesini kullanmıştı.
Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor.
CHP GENEL MERKEZİ'NE "ARINMA ZAMANI" PANKARTI ASILDI
Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararının ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar gece saatlerine kadar devam etti.
Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı.
Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu. Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.
NTV muhabiri Sibel Can'ın aktardığına göre, genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı.
Girişlerin tamamen kapatıldığını aktaran Can, polislerin kimlik kontrolüyle vatandaşları içeri aldığını ve genel merkez çevresinde bomba araması da yapıldığını dile getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Özgür Özel'in Ankara'da düzenleyeceği mitinge yönelik iddialarla ilgili, “CHP yönetiminin Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu yoktur.” açıklamasında bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL PARTİLİLERLE BULUŞACAK
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak programda partililere seslenecek.
"Bu memleketi, bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara il başkanlığımızın önünde bir arada, omuz omuzayız." ifadelerini kullanan Özel, "Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz." diyerek çağrı yaptı.
ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Ankara İl Başkanlığı binası önünde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanmaya başlandı.
Üzerinde Özel'in fotoğrafının yer aldığı ve "İrademize, liderimize, partimize sahip çıkıyoruz." yazılı bir otobüs il başkanlığı binası önüne çekildi.
Son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Mustafa Berber, bina önünde toplanmaların başladığını söyledi.
Özel'in bu otobüs üzerinde bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.
MUTLAK BUTLAN KRİZİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.