Ankara'da kuvvetli sağanak. Yıldırım düştü, elektrik sistemi devre dışı kaldı

Öte yandan gök gürültülü sağanakla birlikte Başkentte Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü.

Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi.

Caminin paratoneri yıldırımın etkisini emmesine rağmen camiinin elektrik sisteminin yanarak kullanamaz hale geldiği, ayrıca düşen yıldırımın çevredeki binaların da elektrik aksamına zarar verdiği öğrenildi.

Yıldırımın düşmesinin ardından caminin elektrik aksamının tamirine başlandı.