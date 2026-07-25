Ankara'da kuvvetli sağanak. Yıldırım düştü, elektrik sistemi devre dışı kaldı
25.07.2026 08:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kod uyarısı verdiği Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili olmaya başladı. Kentte yollar göle dönerken Haymana Merkez Camisi'ne ise yıldırım düştü.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistem yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise Ankara için sarı kod uyarısı verdi.
Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
YILDIRIM DÜŞTÜ
Öte yandan gök gürültülü sağanakla birlikte Başkentte Haymana Merkez Camii'ne yıldırım düştü.
Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi.
Caminin paratoneri yıldırımın etkisini emmesine rağmen camiinin elektrik sisteminin yanarak kullanamaz hale geldiği, ayrıca düşen yıldırımın çevredeki binaların da elektrik aksamına zarar verdiği öğrenildi.
Yıldırımın düşmesinin ardından caminin elektrik aksamının tamirine başlandı.
YAZ ORTASINDA KIŞ
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.