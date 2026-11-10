Ankara'da lapa lapa kar sürprizi: Kar yağışı devam edecek mi?
10.11.2026 13:09
Başkent Ankara'da sabah başlayan sağanak, öğle saatlerine doğru kar yağışına döndü.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak öğle saatlerinde kar yağışına döndü.
Kent merkezinde kar yağışı zaman zaman lapa lapa şeklinde etkili oldu.
Kar nedeniyle yer yer yeşil alanlar, park ve bahçeler beyaza büründü.
Özellikle yüksek kesimlerde zeminde yer yer tutmalar meydana geldi. Kar yağışı ulaşımda olumsuzluğa yol açmadı.
ANKARA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Sibirya soğukları bir süredir yurt genelini etkisi altına almıştı. Soğuk hava, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirecek.
Ankara'da yarın 10 dereceye yükselmesi beklenen hava sıcaklığı, perşembe günü 16 dereceyi görecek.
Bölgede hafta sonu sağanak geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.