Ankara'da NATO Zirvesi alarmı. "Kırmızı alanlar" belirlendi, "Operasyon Turkuaz" devrede
25.06.2026 09:13
NATO'nun Ankara'da düzenlenecek Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye alındı. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede, liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar "kırmızı alan" olarak belirlendi. Emniyet ise "Operasyon Turkuaz" planıyla üst seviye güvenlik önlemleri uygulamaya başladı.
Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, İttifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.
Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek.
"OPERASYON TURKUAZ"
Ankara Emniyet Müdürlüğü zirve için oluşturulan "Operasyon Turkuaz" planıyla üst düzey önlemler uygulamaya başladı.
Şehir giriş-çıkışlarındaki kontrollerin artırıldığı belirtilen açıklamada, il genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimler yoğunlaştırıldı.
14 bulvar ve 18 cadde ile bu noktalara çıkan sokaklar da kırmızı alan içerisinde yer alıyor.
TEDBİRLER ALINDI
NATO görev alanı olarak oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan bölgelerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narkoasayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlardaki gerekli tedbirler alındı.
Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutuldu. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmiyor.
Plan kapsamında il genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da yapılıyor.
Dün zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanıp hastaneye kaldırılan terörist kaçmaya çalışırken kan kaybından öldü.
13 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI
Kentte zirve öncesinde 13 günlük eylem yasağı ilan edildi.
Bu kapsamda, Ankara genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma ile afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.
Yasağın, 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar 13 gün süreyle uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği kaydedildi.
Ayrıca, söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni haricinde drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçuşu da yasaklandı. Kararların, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı ifade edildi.
Zirvenin gerçekleştirileceği tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler planlanmayacak.
7/24 DEVRİYEDE OLACAKLAR
Ayrıca suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel görev yapacak.
Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek.
Dünyanın dört bir yanından, 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşunun akreditasyon başvurusunda bulunduğu zirve kapsamında 48 bin 841'i emniyet, 7 bin 447'si jandarma personeli olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirilecek.
MEMURLAR İZİNLİ SAYILACAK
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.
Sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personellerin idari izin uygulaması kapsamı Ankara Valiliği tarafından belirlenecek.
YURT DIŞINDAN UÇUŞLAR YASAKLANACAK
Zirve günü Esenboğa Havaalanı’na yurtdışından uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.
ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE HIZ VERİLDİ
Kent genelinde hazırlık çalışmaları da sürüyor.
Zirvenin gerçekleştirileceği bölgeler başta olmak üzere, protokol güzergahlarında çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, yol kenarlarında peyzaj düzenlemeleri ve dikey bahçe çalışmaları sürdürülüyor.
BILBOARDLAR YERLEŞTİRİLİYOR
Havalimanı güzergahındaki çeşitli noktalara zirveye ilişkin görseller ve mesajların yer aldığı panel ile billboardlar yerleştirilirken, üst ve alt geçitlerde ise duvar süslemeleri yapılıyor.
GRAFİTİ ÇALIŞMALARI
Güzergah üzerindeki duvarlarda ise sanatçılar tarafından Ankara’nın simgelerini yansıtan grafiti çalışmaları yapıldı. Ankara Kalesi başta olmak üzere kentin simge figürleri ile çiçek motifleri duvarlara işlendi.
Birçok noktada boyama çalışmaları sürürken bazı binaların dış cepheleri de ücretsiz yenileniyor.
bazı noktalarda da görüntü kirliliğini önlemek için platformlar oluşturuldu.
MACRON NEREDE KOŞACAK?
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunu nerede yapacağı da merak konusu.
Farklı seçeneklerde alınacak güvenlik önlemleri için hazırlık yapılıyor.
NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak.
Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.
Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.