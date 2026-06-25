Ankara'da NATO Zirvesi alarmı. "Kırmızı alanlar" belirlendi, "Operasyon Turkuaz" devrede

Kentte zirve öncesinde 13 günlük eylem yasağı ilan edildi.

Bu kapsamda, Ankara genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma ile afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Yasağın, 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar 13 gün süreyle uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği kaydedildi.

Ayrıca, söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni haricinde drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçuşu da yasaklandı. Kararların, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı ifade edildi.

Zirvenin gerçekleştirileceği tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler planlanmayacak.