Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
05.07.2026 15:28
Son Güncelleme: 05.07.2026 15:37
Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda hareketlilik yaşandığı gözlendi.
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı.
Zirve için hazırlıkların günler öncesinde başladığı Ankara semalarında da hareketlilik yaşanıyor.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda hareketlilik yaşandığı gözlendi.
Bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi.
Etimesgut'taki Ankara Havalimanı, başkentte Esenboğa ve Mürted ile birlikte zirve için kullanılacak hava meydanları arasında yer alıyor.
TRUMP DEV BİR EKİPLE GELECEK
NATO Liderler Zirvesi'ne 32 devlet başkanı katılacak.
O isimlerden biri ABD Başkanı Donald Trump. Trump, Ankara'ya bin kişilik bir ekiple gelecek.
Trump, Ankara ziyaretinde Katar'ın hediye ettiği yeni uçağını kullanacak.
Parçalara ayrılıp Ankara'ya getirilecek helikopteri burada özel ekiplerce birleştirilecek Trump, makam aracı olarak ise The Beast yani Canavar'ı kullanacak.
ESENBOĞA İÇİN NOTAM YAYIMLANDI
Önümüzdeki hafta yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı, belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı’nınki hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır." denildi.
ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR
Zirve süresince Ankara'da 49 bin polis ve yedi bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.
Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek.
Bu kapsamda polis ekipleri, Mevlana Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.
ARAÇLAR ARANDI
Araçlar, cadde girişindeki uygulama noktasında durduruldu.
Sürücülerin ehliyetleri kontrol edilirken, yolcuların da kimliklerine bakıldı. Ayrıca sürücü ve yolcuların üstleri de arandı.
Araçların içi ve bagaj kısımları da ekipler tarafından kontrol edildi.
Polis ekipleri, NATO Zirvesi boyunca kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimlerini sürdürecek.