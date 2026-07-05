Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı

Zirve süresince Ankara'da 49 bin polis ve yedi bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek.

Bu kapsamda polis ekipleri, Mevlana Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.