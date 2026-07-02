Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: Bazı yollar kapanacak, park yasağı kararı da alındı

Zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde, yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi duraklarının önünde, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparklarında, araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları ve önlerinde bulunan araç, karavan gibi taşıtlar ile konteynerler için park yasağı da uygulanacak.

Aynı zamanda yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16.00 ila 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir içine girişlerine izin verilmeyecek.

5 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir.