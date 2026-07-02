Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: Bazı yollar kapanacak, park yasağı kararı da alındı
02.07.2026 08:55
Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi nedeniyle birçok yol güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak. Bazı bölgeler için park yasağı kararı alınırken, bazı bölgelere de motokuryelerin girişi yasaklandı.
Başkent Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor.
Zirve kapsamında alınacak önlemler çerçevesinde Ankara'da birçok yol trafiğe kapatılacak.
Ankara Valiliği, zirve önlemlerine ilişkin trafik tedbirlerinin 6 Temmuz tarihinde devreye alınacağını bildirdi.
ANKARA'DA KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6-9 Temmuz tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılması kararlaştırılan yolların listesi şöyle:
- Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel.
Bu caddelerde park halinde bulunan araçların 4 Temmuz tarihine kadar bulundukları yerlerden kaldırılmaması halinde çekileceği de bildirildi.
MOTOKURYE YASAĞI DA VAR
Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı kararı da alındı.
Motokuryelerin 6-9 Temmuz tarihleri arasında giriş yapamayacağı caddeler şöyle:
- Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevreleri.
PARK YASAĞI UYGULANACAK
Zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde, yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi duraklarının önünde, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparklarında, araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları ve önlerinde bulunan araç, karavan gibi taşıtlar ile konteynerler için park yasağı da uygulanacak.
Aynı zamanda yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16.00 ila 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir içine girişlerine izin verilmeyecek.
5 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir.
GIDA VE İLAÇ TAŞIYAN ARAÇLARA DÜZENLEME
Zirve tedbirleri kapsamında gıda ve ilaç taşıyan araçlara ilişkin de bir düzenleme yapıldı.
Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar geliş güzergahlarına göre Çevre Yolu'ndan İstanbul Yolu'na katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takiben Rajiv Gandhi Caddesi'nden GİMAT yönüne ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabilecek.
İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanarak Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergâhları kullanabilecekler.