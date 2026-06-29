Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu: Ekipler sahaya indi

Ankara Valiliği, zirve süresince kapalı olacak yolların listesini de yayımladı.

Buna göre Ankara'da kapalı olacak yollar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.

Konaklamaların yapılacağı adresler ile ilgili 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar aşağıda belirtilen sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.