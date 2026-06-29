Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu: Ekipler sahaya indi
29.06.2026 08:38
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti.
Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için teyakkuza geçti. NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler, sahada uygulanmaya başlandı.
Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. NATO Zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı.
BEŞTEPE VE OTELLER BÖLGESİ KAPALI OLACAK
Ankara'da zirve kapsamında bazı yollar kapalı olacak. Bazı yollarda ise konvoyların geçişi sırasında geçici kısıtlama uygulanacak.
Zirvenin gerçekleşeceği Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile liderlerin kalacağı oteller bölgesi ve buraya açılan tüm yollar kapalı olacak.
Konvoyların geçiş yapacağı güzergahlarda ise geçici olarak kısıtlamalar yapılacak.
METROLARDAKİ DÜZENLEMELER
Ankara'da raylı sistemde de bazı düzenlemeler yapıldı.
Zirve süresince başkentte metro çalışmaya devam edecek. Ancak Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak.
Bu kapsamda Ankaray'da da bir düzenleme yapıldı. Ankaray'ın Bahçelievler istasyonu zirve süresinde yolcu alımına kapalı olacak.
Ankara'daki kısıtlamalar, zirvenin tamamlanıp liderlerin Türkiye'den ayrılana kadar uygulanacak.
DOKUZ İLÇEDE MEMURLAR İZİNLİ OLACAK
Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara'nın dokuz ilçesinde memurlar idari izinli sayılacak.
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılacak.
ANKARA'DA NATO ZİRVESİ İÇİN KAPALI OLACAK YOLLAR
Ankara Valiliği, zirve süresince kapalı olacak yolların listesini de yayımladı.
Buna göre Ankara'da kapalı olacak yollar şöyle:
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesinin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarının Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.
Konaklamaların yapılacağı adresler ile ilgili 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00’dan 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü 23.59’a kadar aşağıda belirtilen sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.
YENİMAHALLE'DE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı.
ÇANKAYA'DA KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı,
Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak İlçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle İlçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarının Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarının Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarının İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarının Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacaktır.