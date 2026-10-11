Ankara'da "Nefes Merkezi" açıldı. Engelli bireyler merkezlere yılda 30 güne kadar bırakılabilecek

Program kapsamında "İyilik Var" standını da ziyaret eden Göktaş, daha sonra iş ve meşguliyet birimindeki el sanatları atölyelerini gezip, engelli bireylerin yaptıkları ürünleri inceledi.

Bakan Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ankara'nın ilk Nefes Merkezi'nin, engelli ailelerimizin, özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Merkezin 24 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirten Göktaş, kadın ve erkekler için ayrı birimler oluşturulduğunu söyledi.

Benzer bir merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde de açtıklarını anımsatan Göktaş, şimdiye kadar 48 merkez açtıklarını, bunu bir ay içinde Türkiye geneline yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.