Ankara'da sevgili olma tuzağı: Dokuz şüpheli gözaltında
31.07.2026 08:27
Son Güncelleme: 31.07.2026 08:27
Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürerek paralarını ve cep telefonlarını çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Dokuz şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da ilişki vaadiyle tuzağa düşürdükleri erkekleri gasbeden şebekeye operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Yapılan araştırmada, kadınların, internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçerek ev veya otellerde buluşma ayarladığı belirlendi.
Şüpheli kadınların, mağdurlarla kararlaştırılan adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ile paralarını gasbettiği tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda dokzu kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.