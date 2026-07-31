NTV

Ankara'da sevgili olma tuzağı: Dokuz şüpheli gözaltında

31.07.2026 08:27

Son Güncelleme: 31.07.2026 08:27

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürerek paralarını ve cep telefonlarını çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da sevgili olma tuzağı: Dokuz şüpheli gözaltında
DHA

Ankara'da ilişki vaadiyle tuzağa düşürdükleri erkekleri gasbeden şebekeye operasyon düzenlendi.

Ankara'da sevgili olma tuzağı: Dokuz şüpheli gözaltında 1
DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Ankara'da sevgili olma tuzağı: Dokuz şüpheli gözaltında 2
DHA

Yapılan araştırmada, kadınların, internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçerek ev veya otellerde buluşma ayarladığı belirlendi.

 

Şüpheli kadınların, mağdurlarla kararlaştırılan adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ile paralarını gasbettiği tespit edildi.

Ankara'da sevgili olma tuzağı: Dokuz şüpheli gözaltında 3
DHA

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda dokzu kişi gözaltına alındı.

 

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery