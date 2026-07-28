Ankara'da su kaynaklı salgın iddiasına ASKİ'den açıklama. Verileri tek tek paylaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yazılı açıklama yaptı.

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Ankara’da görülen ishal, kusma, mide bulantısı ve benzeri sağlık şikâyetlerinin şebeke suyundan kaynaklanabileceği yönünde çeşitli iddialar yer almaktadır." denilen açıklamada kentte vatandaşlara ulaştırılan şebeke suyunun Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli olarak kontrol edildiği vurgulandı.