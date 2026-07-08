Ankara'da yollar ne zaman açılacak? 7-8 Temmuz NATO Zirvesi Ankara'da trafiğe kapatılan yollar
08.07.2026 09:54
Dünya genelinden 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanını, bakanları ve binlerce diplomatik delegeyi ağırlayan 36. NATO Zirvesi, başkent Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliğinde yürütülen organizasyon nedeniyle, şehir genelinde uygulanan geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri sonrasında Ankara trafiğinde önemli kısıtlamalara gidildi. Ankara'da ikamet eden birçok kişi kapalı yolların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Ankara'da yollar ne zaman açılacak?
Gerek işine gitmeye çalışan gerekse günlük işlerini yürütmek isteyen başkentliler, sabahın ilk saatlerinden itibaren navigasyon uygulamalarına ve arama motorlarına kilitlendi. İnternette en çok aranan "Ankara'da yollar ne zaman açılacak?", "8 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da hangi yollar kapalı?" sorularının yanıtı aranıyor. Peki, Ankara'da yollar ne zaman açılacak?
ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapalı olacak.
Bu sürenin sona ermesi ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından yolların bu gece yarısı itibarıyla yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
ANKARA KAPALI YOLLAR HARİTASI
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.
Konukların kalacağı adreslerle ilgili 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar bazı sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
Valilik, ulaşımın aksamaması amacıyla sürücülere alternatif olarak, Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni;
Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni;
Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;
Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;
Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabilecekler.