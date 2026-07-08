Ankara'da yollar ne zaman açılacak? 7-8 Temmuz NATO Zirvesi Ankara'da trafiğe kapatılan yollar

Valilikten yapılan açıklamaya göre , bu kapsamda Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapalı olacak.

Bu sürenin sona ermesi ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından yolların bu gece yarısı itibarıyla yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.