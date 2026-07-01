Ankaralı berberlerin NATO Zirvesi hazırlığı: "Her an bir devlet başkanı gelebilir"

"Hijyen şartlarına dikkat edeceğiz, giyim kuşamımızı beyaz gömlek, siyah pantolon olarak dizayn edeceğiz." diyen Kara, şöyle devam etti:

"- Çünkü her an bir devlet başkanı berberlerimizi ziyaret edebilirler, onun için bizler de hazırlıklı olmak zorundayız. Berberimize yakışır, başkentimize yakışır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz.

- Dışarıdan gelecek misafirlerimize kolonya ve şeker ikram etmiş olacağız. Çünkü bizim misafirperverliğimizde bunlar var. Başkentimize yakışır, güzel bir şekilde devlet büyüklerimizi ağırlayarak buradan uğurlayacağız."