Ankaralı berberlerin NATO Zirvesi hazırlığı: "Her an bir devlet başkanı gelebilir"
01.07.2026 13:00
Ankara'da geri sayımı süren NATO Zirvesi için taksicilerden sonra berberlerde de hazırlık yapıldı.
Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde hazırlıklar sürüyor.
Taksicilerin zirve için hazırlık yapmasının ardından benzer bir hazırlığı berber esnafı da yaptı.
ZİYARETÇİLERE İKRAMLAR YAPILACAK
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Türk misafirperverliğini yansıtmak amacıyla ziyaretçilere şeker, kolonya ve çeşitli ikramlarda bulunulacağını da ifade etti.
Zirve öncesinde berberlerde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Kara, "Ankara'da bulunan berber esnafımızla bütün misafirlerimizi ağırlamak için daha önce hijyen şartlarına dikkat ediyorduk ama bu saatten sonra daha da önem atfetti." dedi.
"Hijyen şartlarına dikkat edeceğiz, giyim kuşamımızı beyaz gömlek, siyah pantolon olarak dizayn edeceğiz." diyen Kara, şöyle devam etti:
"- Çünkü her an bir devlet başkanı berberlerimizi ziyaret edebilirler, onun için bizler de hazırlıklı olmak zorundayız. Berberimize yakışır, başkentimize yakışır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz.
- Dışarıdan gelecek misafirlerimize kolonya ve şeker ikram etmiş olacağız. Çünkü bizim misafirperverliğimizde bunlar var. Başkentimize yakışır, güzel bir şekilde devlet büyüklerimizi ağırlayarak buradan uğurlayacağız."
"TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ GÖSTERECEĞİZ"
NATO Zirvesi kapsamında hijyen şartlarına daha fazla dikkat ettiklerini aktaran berber Ahmet Narin, "Beyaz gömlek, siyah pantolon giyerek ve gelen misafirlerimize şeker, kolonya ikram ederek Türk misafirperverliğimizi bu şekilde göstereceğiz. Hijyen şartlarına daha itina göstererek elimizden geleni yapmaya hazırız. NATO zirvesinin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
TAKSİLERDE DE HAZIRLIK YAPILDI
Ankara'daki NATO Zirvesi için taksilerde de hazırlık yapılmıştı.
Başkentin taksicileri de zirveye özel olarak gri pantolon ve beyaz gömlek giymesi kararlaştırılmıştı.
Taksilerde yabancı konuklara ikram edilmek üzere lokumlar hazırlanmıştı.