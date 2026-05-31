"Anksiyetem tuttu" diyerek polise çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

Bu sırada "dur" ihtarında bulunan polis memurunun üzerine aracını sürdüğü öne sürülen sürücü nedeniyle polis memuru son anda kendisini yola atarak muhtemel bir kazadan kurtuldu.

Polis ekiplerinin kontrollü takibe aldığı sürücü, Alparslan Türkeş Bulvarında maddi hasarlı trafik kazası yaptıktan sonra yakalandı.

Yapılan kontrolde 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetinin de daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği tespit edildi.