Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2026 Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?
06.05.2026 15:56
Anneler Günü tarihi binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Dünyanın en karşılıksız sevgisini taşıyan annelerimizi onurlandıracağımız bu özel gün de her yıl olduğu gibi bu yılda da hediye telaşı yaşanacak. Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2026 Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?
2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya genelinde ve ülkemizde geleneksel olarak her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler Günü’nün resmi olarak kutlanması, 1908 yılında ABD’de Anna Jarvis’in vefat eden annesi için başlattığı bir anma törenine dayanır. Jarvis, annesinin "annelerin toplumdaki öneminin bir günle taçlandırılması" hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir kampanya başlatmış ve bu çaba 1914 yılında resmiyete dökülmüştür.
Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlanmış ve o günden bu yana her yıl aynı coşkuyla devam etmiştir.