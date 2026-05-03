Anneler Günü ne zaman kutlanacak? 2026 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü’nün resmi olarak kutlanması, 1908 yılında ABD’de Anna Jarvis’in vefat eden annesi için başlattığı bir anma törenine dayanır. Jarvis, annesinin "annelerin toplumdaki öneminin bir günle taçlandırılması" hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir kampanya başlatmış ve bu çaba 1914 yılında resmiyete dökülmüştür.

Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlanmış ve o günden bu yana her yıl aynı coşkuyla devam etmiştir.