Anneler Günü ne zaman kutlanacak? 2026 Anneler Günü tarihi
03.05.2026 15:27
Son Güncelleme: 03.05.2026 15:30
Aydın Kayar
Hayatımızın en değerli varlıkları, ilk öğretmenlerimiz ve karşılıksız sevginin yegane temsilcileri olan annelerimizi onurlandıracağımız 2026 Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde bu yıl yine mutluluk hakim olacak. 2026 Anneler günü ne zaman kutlanacak?
Annelerine sürpriz yapmak isteyenler veya uzaktaki annelerini ziyaret edecek olanlar Anneler Günü'nün ne zaman kutlanacağını araştırmaya başladı.
2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya genelinde ve ülkemizde geleneksel olarak her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler Günü’nün resmi olarak kutlanması, 1908 yılında ABD’de Anna Jarvis’in vefat eden annesi için başlattığı bir anma törenine dayanır. Jarvis, annesinin "annelerin toplumdaki öneminin bir günle taçlandırılması" hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir kampanya başlatmış ve bu çaba 1914 yılında resmiyete dökülmüştür.
Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlanmaya başlanmış ve o günden bu yana her yıl aynı coşkuyla devam etmiştir.