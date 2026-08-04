Annesi yaşamını yitirmişti, kızı Instagram'da yakaladı! Ölümlü scuba diving sanığı yine dalışta

Pehlivan şikayetinde, Sunay Y.'nin sosyal medya ünlüsü kişilerle anlaşma yaparak reklam ve müşteri çekmek için mevzuata ve yasalara aykırı olmasına rağmen dalış faaliyetlerine devam ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Sunay Y.'nin; yetkisi bulunmamasına rağmen aktif şekilde dalgıçlara brifing verdiği ve dalış organizasyonu içerisinde fiilen görev aldığına dair görüntüleri de dilekçesinde paylaşan Elçin Pehlivan, şunları kaydetti:

"- Bu durum, yalnızca idari bir ihlal değil, aynı zamanda insan hayatını doğrudan riske atan son derece ciddi bir sorumsuzluktur. Yetkisi iptal edilmiş bir kişinin bu şekilde faaliyet göstermesi, denetim mekanizmalarının yetersizliğini, ilgili işletmenin mevzuata aykırı hareket ettiğini, insan hayatının ticari kaygılar uğruna tehlikeye atıldığını açıkça ortaya koymaktadır.

- Bu kapsamda yetki belgeleri iptal edilen söz konusu şahsın görev aldığı işletme, oğlu A.E.Y. tarafından hizmet vermektedir."

23 Haziran 2025'te gerçekleştirilen dalış faaliyetlerinin tamamının incelenmesini talep eden Pehlivan, Sunay Y.'nin hangi sıfat ve kimlerin bilgisi dahilinde faaliyet gösterdiğinin araştırılması, ilgili işletmenin bu duruma nasıl izin verdiğinin ortaya çıkarılması, mevzuata aykırı faaliyetler nedeniyle tekne kaptanı, dalış amiri belgesi iptal edilen Sunay Y. ve işletme sahipleri hakkında gerekli idari ve cezai işlemlerin başlatılmasını istedi.

TSSF'DEN BELGE İPTALİ VE PARA CEZASI

Dilekçede; TSSF tarafından dalış merkezi, dalış merkezi yetkilisi Sunay Y. ve eğitmen Mehmet C.'nin 21 Ağustos 2025'te TSSF Disiplin Kurulu'na sevk edildiği, soruşturma neticesinde 16 Şubat 2026'da yetki belgelerinin iptaline karar verildiği, ayrıca 720 bin lira tutarında para cezası verildiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER DELİL OLARAK DOSYAYA SUNULDU

Şikayete konu etkinliklere ilişkin görüntülerde; tekne turuna katılan turistlere yönelik konuşan Sunay Y.'nin, TSSF iki yıldızlı dalış eğitmeni olduğunu belirterek, "Su altı rehberiyim ve kaptanıyım ve profesyonel balık adamım. Ben bugün sizi sıkmadan bir brifing vereceğim. Bu brifing süresince beni dinlemenizi, dalış teknik bir iş." sözleri yer aldı.

Dilekçede dalışa ilişkin görüntülere de yer verildi.