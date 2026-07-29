Antalya alevlerle mücadele ediyor. Kaş ve Kumluca'da ekipler zamanla yarışıyor
29.07.2026 01:37
Son Güncelleme: 29.07.2026 14:57
Antalya iki ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün sabah erken saatlerde başlayan Kaş yangınına ekiplerin müdahalesi sürürken Kumluca ilçesindeki ormanlık alanda alevler de hızla yayılıyor.
KAŞ YANGINI
Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.
Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.
Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
KUMLUCA YANGINI
Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
D-400 KARAYOLU, ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 Karayolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
BİR MAHALLEDE EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.
Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurarak uyarılarda bulundu.
Meteorolojik verilerden hareketle bu hafta, başta kıyı kesimleri olmak üzere bir çok ilde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini açıklayan Bakan Yumaklı, "Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor." dedi.
Önümüzdeki günlerde hassasiyet gösterilmesinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Açık alanlarda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir." diye konuştı.
Yumaklı, paylaşımında "Bakanlık olarak 14 İHA’mızla, 184’ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.