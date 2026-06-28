Antalya denizinde korku dolu anlar. Dalış yaparken köpek balığıyla burun buruna geldi

Yaşadığı anları anlatan Öncel, zıpkınla balık avcılığına çocukluk yıllarında hobi olarak başladığını, yaklaşık dört yıldır ise profesyonel olarak bu sporu yaptığını söyledi. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin bazı kullanıcılar tarafından yanlış yorumlandığını belirten Öncel, karşılaşmanın bir saldırı olmadığını ifade etti.

Öncel, bölgede dönem dönem farklı köpek balığı türlerinin görülebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Gördüğüm tür kum köpek balığıydı. Çok saldırgan ya da agresif bir tür değil. Bana da saldırmadı. Sadece merak ettiği için yaklaştı. Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum. Bu bölgede zaman zaman gördüğümüz canlılardan biri. İnsanların videoyu izleyip endişelenmesine gerek yok."