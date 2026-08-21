Antalya Havalimanı'nda kadın cinayeti sonrası hareketli anlar
21.08.2026 12:01
Son Güncelleme: 21.08.2026 12:10
Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli bir polis memuru, beylik tabancasıyla eşini öldürdü.
DHA
Antalya Havalimanı'nda hareketli anlar yaşanıyor.
Olay Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi.
Emekli bir polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu.
DHA
POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer yandan şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.