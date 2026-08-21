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Antalya Havalimanı'nda kadın cinayeti sonrası hareketli anlar

21.08.2026 12:01

Son Güncelleme: 21.08.2026 12:10

DHA

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Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli bir polis memuru, beylik tabancasıyla eşini öldürdü.

Antalya Havalimanı'nda kadın cinayeti sonrası hareketli anlar
DHA

Antalya Havalimanı'nda hareketli anlar yaşanıyor.

 

Olay Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi.

 

Emekli bir polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR 1
DHA

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer yandan şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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