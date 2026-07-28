Antalya Kaş'ta orman yangını. Alevler rüzgarla büyüdü, müdahale sürüyor

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor.