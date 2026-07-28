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Antalya Kaş'ta orman yangını. Alevler rüzgarla büyüdü, müdahale sürüyor

28.07.2026 08:34

Son Güncelleme: 28.07.2026 08:34

AA, DHA

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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya Kaş'ta orman yangını. Alevler rüzgarla büyüdü, müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

 

Orman yangını ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde çıktı.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI 1
DHA

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

 

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ 2
DHA

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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