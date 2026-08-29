Antalya Kaş'ta orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
29.08.2026 09:24
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
DHA
Antalya'nın Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.
DHA
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.