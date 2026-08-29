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Antalya Kaş'ta orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

29.08.2026 09:24

DHA, AA

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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya Kaş'ta orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
DHA

Antalya'nın Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.

Antalya Kaş'ta orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi 1
DHA

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.