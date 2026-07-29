Antalya Kaş'ta orman yangını sürüyor. Gece olunca hava desteği durdu
29.07.2026 01:37
Antalya'nın Kaş ilçesinden dün sabahın erken saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, ekiplerin karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.
Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın, dün sabaha karşı 06.00'da başladı.
Yangına 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, iş makineleri ve 135 personelle müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonucu öğle saatlerinde, özellikle hava müdahalesi sonrası yangının enerjisi düşürüldü.
Ancak bölgenin sarp kayalık olması çalışmaları güçleştirdi. Yangın tamamen kontrol altına alınamadı.
HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ
Gün boyu sortiler yaparak alevlere su atan uçak ve helikopterler havanın kararmasıyla çalışmalarını durdurdu. Ekiplerin karadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.