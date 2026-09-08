Antalya ve Adana'da orman yangını: Yangının dumanı şehrin üzerine çöktü

Antalya ve Adana'da çıkan üç ayrı orman yangınına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İşte orman yangını bölgelerinden son gelişmeler…