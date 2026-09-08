Antalya ve Adana'da orman yangını: Yangının dumanı şehrin üzerine çöktü
08.09.2026 10:56
Antalya ve Adana'da çıkan üç orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'daki yangın nedeniyle şehrin üzerinde duman tabakası oluştu.
Antalya ve Adana'da çıkan üç ayrı orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İşte orman yangını bölgelerinden son gelişmeler…
ANTALYA'DAKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın dün başladı. Akşam saat 16.30'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti.
BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Antalya Valiliği, alevlerin tehdit ettiği 254 evden 720 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Bölgede alevlerle mücadele gece boyunca sürerken, günün aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.
Yangın nedeniyle oluşan duman ise çevreyi kapladı.
Kentin bir bölümü duman bulutu altında kaldı.
2 BİNDEN FAZLA EVDE ELEKTRİKLER KESİLDİ
Orman yangını nedeniyle bölgede büyük çapta elektrik kesintisi yaşandı.
Valilik, 2 bin 97 aboneye elektrik verilemediğini açıkladı.
Yangın bölgesinde açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevleri kontrol altına alma çabalarının sürdüğünü ve yangının enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.
ADANA KOZAN'DA ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
İKİNCİ YANGIN ÇIKTI
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.
İki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.