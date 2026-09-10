Antalya ve Adana'daki orman yangınları kontrol altında ancak risk sürüyor
10.09.2026 09:46
Antalya Aksu ve Adana Kozan'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Her iki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ancak bölgede yeni yangın riski sürüyor.
Antalya ve Adana'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın 7 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Aksu'daki yangında alevler büyük oranda kontrol altına alındı.
Adana Kozan'daki yangın ise 8 Eylül Salı günü başladı. Kozan'daki yangında alevlerin enerjisi düşürüldü.
Ancak her iki noktada da sıcak hava ve nem nedeniyle orman yangını riski sürüyor.
ANTALYA'DAKİ YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.
Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personelle müdahalede bulunuluyor.
Bölgeden son gelişmeleri akran NTV muhabiri İlkay Dikici, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Dikici, "Ormanın iç bölgelerinde incelemeler yapılıyor. En ufak sönmemiş alev daha sonrasında rüzgarla birlikte yerini aleve bırakabilir." dedi.
439 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 7 Eylül saat 16.25'te Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde orman yangını meydana geldiği, yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10 hane ve 25 kişi, Yeşilkaraman Mahallesi'nde 69 hane, 18 ahır ve 256 kişi, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane ve 439 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Yangından 47 vatandaşın etkilendiği, 11 kişinin hastaneye nakledildiği, 36 kişinin de ayakta tedavisinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, yangın nedeniyle mobil iletişim şebekesinde meydana gelen kesintiler üzerine, orman yangınından etkilenen bölgeye mobil baz istasyonu araçlarının konuşlandırıldığı bildirildi.
ADANA KOZAN'DAKİ YANGIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE
Kozan'da başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, üçüncü gününde devam ediyor.
Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı.
ÇOK SAYIDA EV YANDI
Alevlerin tehdit ettiği 15 mahallede toplam 285 ev tahliye edildi, çok sayıda ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi.
Dün gün batımıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, söndürme çalışmaları gece boyu karadan devam etti.