Antalya ve Balıkesir'de orman yangını
15.08.2026 15:31
Antalya'nın Kemer ve Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
ANTALYA
Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ve yangın işçisiyle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Öte yandan aynı bölgenin yakınlarında önceki gün akşam saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.
BALIKESİR
Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile 100 personel sevk edildi.