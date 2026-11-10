Antalya'da 7 ilçede uzaktan eğitime geçiliyor
10.11.2026 08:32
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında yarın 7 ilçede uzaktan eğitime geçilecek. İki gün sürecek uygulamada bazı kadın kamu çalışanları da izinli sayılacak.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) başladı.
9-20 Kasım tarihlerinde sürecek zirve, 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanı ağırlıyor.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Zirve nedeniyle kentte ve COP31'in gerçekleştirildiği bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görevlendirildi.
Aynı zamanda etkinlik alanında kurulan 5 revirde 550 sağlık personeli hazır bulunduruluyor. Olası bir durumda, günlük 5 tam donanımlı ambulansla 7 gün 24 saat acil müdahale imkanı sağlanacak.
Kent genelinde çok sayıda önlem alınırken Antalya Valiliği de genelge yayımladı ve 7 ilçede eğitim düzenlemesine gidildi.
YARIN UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR
Valilik, COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle yarın ve 12 Kasım tarihlerinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
Genelge kapsamında okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de yapılmayacak.
Bu 7 ilçe hariç diğer illerde ise normal eğitim öğretim devam edecek.
Okul yöneticileri ise okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.
KAMUDA DA İDARİ İZİN
Okulların yanı sıra kamuda da düzenlemeye gidildi.
Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın çalışanlar da 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli idari izinli sayılacak.
Nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacak.
ERDOĞAN LİDERLERİ AĞIRLAYACAK
Bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferansta, COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yanı sıra BM, BM Genel Kurulu, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde COP31'e katılacak.
Mavi Bölge'de 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.
Zirvede, 196 ülke ve AB'nin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini tartışacak.
Türkiye, diyalog ile anlayış geliştirme, uzlaşma ile ortak sorumluluk alma, eylem ile de taahhütleri gerçek çözümlere dönüştürmeyi ilke edinen "Uygulama COP"u vizyonunu dünya için hayata geçirmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda Bakan Kurum tarafından açıklanan COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikli 10 başlığı "Sıfır Atık, Temiz Enerji Dönüşümü/ Elektrifikasyon, Gıda Güvenliği, İklim Dirençli Şehirler, İklim Uygulama Köprüsü, Yeşil Sanayileşme, Gençlik ve Eğitim, Okyanuslar ve Denizler, Rio Sinerjisi, Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri"nden oluşuyor.