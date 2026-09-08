Antalya'da orman yangınıyla mücadele. Evler boşaltıldı
08.09.2026 01:56
Son Güncelleme: 08.09.2026 01:56
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Risk altındaki mahalleler tahliye edildi.
Antalya’nın Aksu ilçesindeki yangın dün saat 18.00'de Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı.
Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Döşemealtı ilçesi sınırına kadar ulaştı.
Geç saatlerden itibaren hava müdahalesi durdu, söndürme çalışmaları güçleşti.
ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgede 3 mahalle tahliye edildi.
Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
1 EV TAMAMEN YANDI
Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.
VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ
Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi.
Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.
Yangının evinin yakınına kadar ulaştığını belirten Muhammet Özdemir, “Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı" dedi.
ZAMANLA YARIŞ
Şiddetli poyraz nedeniyle alevlerin yayılım hızı ekipleri adeta zamanla yarıştırıyor. Yangının tehdit ettiği beton fabrikası yakınında bir anda alevler yükseldi.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan söndürme çalışmasını sürdürürken bir yandan da fabrika ve diğer yerleşim alanlarının etrafını çembere aldı. Zaman zaman alevlerin yanaştığı fabrikada, vinçler de su tutarak yangının fabrikaya sıçramasını önlemeye çalıştı.