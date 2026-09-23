Antalya'da dev COP31 hazırlığı: 100'den fazla devlet başkanı gelecek, 30 bin kişi görev yapacak

Antalya Havalimanı, COP31 alanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergahlarına yönelik güvenlik planlamaları hazırlanırken, BM Güvenlik ve Emniyet Birimi (UNDSS) ve ilgili ulusal-uluslararası güvenlik birimleriyle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma birimleri için personel, araç, kamera, plaka tanıma ve insansız hava aracı destekli ilave tedbirler planlanıyor.

COP31 alanında biri VIP olmak üzere Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de iki olmak üzere toplam beş revir planlandı.

Her revirin önünde bir ambulans hazır bulundurulacak, dört revir 08.00-24.00 saatleri arasında, bir revir ise 24 saat hizmet verecek.

Mavi Bölge, Yeşil Bölge ve ana terminalde toplam 9 itfaiye aracı ve 34 personelin 24 saat esasına göre görev yapması planlandı.