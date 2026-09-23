Antalya'da dev COP31 hazırlığı: 100'den fazla devlet başkanı gelecek, 30 bin kişi görev yapacak
23.09.2026 10:41
Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 için hazırlıklar hızlandı. Yüz binin üzerinde katılımcının beklendiği zirvede 30 bini aşkın kişi görev yapacak.
Dünyanın en önemli organizasyonlarından Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı 31'inci toplantısı (COP31) bu yıl Antalya'da düzenlenecek.
Zirve 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
COP31 için Antalya'ya 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, çok sayıda milletvekili, devlet görevlileri, uluslararası sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, uluslararası gazeteciler gibi 196 ülkeden 80-120 bin arasında ziyaretçi ve toplamda 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik bekleniyor.
Antalya zirvesi yedi ana başlıkta düzenlenecek.
Sıfır Atık, okyanuslar ve denizler, gıda güvenliği, iklime dirençli şehirler, gençlik ve eğitim, yeşil sanayileşme, temiz enerji ve dirençli sağlık sistemleri, zirvenin ana başlıklarını oluşturacak.
30 BİN KİŞİ GÖREV YAPACAK
Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde COP31 Ofisi de faaliyete geçirildi.
Ofis aracılığıyla güvenlik, ulaşım, sağlık, konaklama ve lojistik başta olmak üzere ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon sürdürülüyor.
COP31 süresince Antalya'da güvenlikten sağlığa, ulaşımdan temizliğe kadar geniş kapsamlı bir görev planlaması yapıldı.
Emniyet ve jandarma başta olmak üzere sağlık, itfaiye, AFAD, temizlik, ulaşım, lojistik ve diğer hizmet alanlarında 30 bini aşkın personelin görev yapması planlandı.
Görevliler, COP31 alanının yanı sıra Antalya Havalimanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergahlarında görev alacak.
GÜVENLİK İÇİN ÖZEL PLANLAMA YAPILDI
Antalya Havalimanı, COP31 alanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergahlarına yönelik güvenlik planlamaları hazırlanırken, BM Güvenlik ve Emniyet Birimi (UNDSS) ve ilgili ulusal-uluslararası güvenlik birimleriyle koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.
Emniyet ve jandarma birimleri için personel, araç, kamera, plaka tanıma ve insansız hava aracı destekli ilave tedbirler planlanıyor.
COP31 alanında biri VIP olmak üzere Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de iki olmak üzere toplam beş revir planlandı.
Her revirin önünde bir ambulans hazır bulundurulacak, dört revir 08.00-24.00 saatleri arasında, bir revir ise 24 saat hizmet verecek.
Mavi Bölge, Yeşil Bölge ve ana terminalde toplam 9 itfaiye aracı ve 34 personelin 24 saat esasına göre görev yapması planlandı.
18 TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHI
Konaklama tesisleri, Antalya Havalimanı ve COP31 alanı arasında 18 toplu taşıma güzergahı planlandı.
Sefer süreleri, araç ihtiyaçları, durak noktaları ve raylı sistem entegrasyonu üzerinde çalışılırken, Yeşil Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 50 CNG yakıtlı çevreci otobüsün COP31 öncesinde hizmete alınması hedefleniyor.
COP31 kapsamında Belek-Kundu turizm bölgesindeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dört ana arter ile 12 otel bağlantı yolunda toplam 37 bin 786 metrelik yol yapım ve iyileştirme çalışması tamamlandı.
COP31'e özel düzenlenen güzergahlarda yol çizgileri sarı renkte uygulanırken, yeni ve yenilenen yolların açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.
HAVALİMANI KAPASİTESİ ARTIRILDI
Tamamlanan genişleme yatırımlarıyla Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona, uçak park pozisyonu ise 108'den 176'ya çıkarıldı.
VIP ve CIP terminalleri modernize edilirken, Devlet Konukevi tamamlandı ve devlet uçakları için 40 park pozisyonu planlandı.
Otopark ile etkinlik alanı arasında yeni bir çelik yaya üst geçidi projelendirilirken, zirve alanına erişimde COP31 ALANI/COP31 VENUE yönlendirme levhaları oluşturuluyor.
Mavi ve Yeşil Alan ile Antalya Havalimanı'nda KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer maddeler) tespit ve müdahale kapasitesinin konuşlandırılması, etkinlik alanlarının kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlarla tahliye planlarının tamamlanması öngörülüyor.
Acil durum çalışmaları kapsamında 600 AFAD personeli, 100 araç ve 105 KBRN cihazının görevlendirilmesi planlandı.
1,1 MİLYON METREKARELİK ZİRVE ALANI
COP31 konferans alanı Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ana bölümden oluşacak. Mavi Bölge 527 bin 414, Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekare olarak planlandı.
Böylece iki bölgenin toplam büyüklüğü 1 milyon 109 bin 658 metrekare olacak.
Alanda ayrıca 1500 araçlık VIP otoparkı, 5 bin araçlık açık otopark, 400 otobüs kapasiteli park alanı ve bir heliport için çalışmalar sürüyor.
Resmi müzakerelerin yürütüleceği Mavi Bölge'de 28 toplantı salonu ve fuaye alanı, iki genel kurul salonu, 9 yan etkinlik alanı, Birleşmiş Milletler ofisi, delegasyon ofisleri, ikili görüşme odaları, pavilyonlar, yeme-içme alanları ile medya ve bilgisayar merkezi planlandı.
Kamuya açık olacak Yeşil Bölge'de Türkiye Pavilyonu ile Enerji Geçişi, Ortak Evimiz Dünyamız, Kültür ve Medeniyet, Teknoloji ve İnovasyon, Yeşil Dönüşüm ve Finansman, Atık-Kompost, Aile ve Çocuk ile Teknik Destek merkezlerinin oluşturulması planlanıyor.